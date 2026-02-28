İftar programına; Bayburt’un siyaset, bürokrasi, akademi ve iş dünyasından önemli şahsiyetlerin yanı sıra yükseköğretim ve kamu dünyasının önemli kurumlarının yöneticileri katıldı. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Patent ve Marka Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun üst düzey yöneticileri programda yer aldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren samimi bir ortamda icra edildi. Katılımcılar, Bayburt Üniversitesi ailesinin geleneksel hale gelen iftar programında bir araya gelerek hem hasbihal etme hem de kurumsal iş birliklerini güçlendirme fırsatı buldu.

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, iftar buluşmasına katkı ve katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfımızın geleneksel iftar programını, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’in kıymetli himayelerinde gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı ve bereketli buluşmamıza teşrif ederek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Başta programın hazırlanmasında emeği geçen Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza, organizasyona destek veren kurum ve paydaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Ayrıca Vakfımıza destek sağlayan kıymetli iş insanlarımıza; öğrencilerimize sundukları burs imkânları, gençlerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı projelere verdikleri destekler dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Bu değerli katkılar sayesinde hem öğrencilerimizin eğitim hayatına güçlü destek sunuyor hem de üniversite–şehir–iş dünyası iş birliğini daha da güçlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu vesileyle Bayburt’un gelişimine gönül veren tüm hemşehrilerimize, vakfımızın faaliyetlerine katkı sağlayan hayırseverlerimize ve programımıza katılarak birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştiren tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor; Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”