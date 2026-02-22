Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul’da 21 Şubat Bayburt’un kurtuluşu sırasında şehit düşen Asker ve sivil vatandaşlarımız için Kuran ve Mevlit okuttu.

Her yıl düzenlenen Şehitlerimizi anma programında bu yıl 304 Hatim ve binlerce Yasin’i şerif okuttu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bu yıl programı İstanbul Taksim Camiinde gerçekleştirdi.

Dernek 21 Şubat Şehitlerimizi anma Programını Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Eyüp sultan Camii, Bağcılar Merkez Camii, Bahçelievler Ulu Camii gibi İstanbul’un en gözde İbadet yerlerinde yaptı.

Önümüzdeki Yıl Program Çamlıca Camiinde yapılacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetiminin hazırladığı program ramda Taksim Camii şerifinde Mevlit okundu Dualar edildi.

Programa katılan Hemşerilerimize ve cemaate Mevlit şekeri ikram edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açıklamasında:

"Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108. Sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin ruhlarına ithaf en Mevlid-i Şerif programımızı icra ettik.

Programımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür eder, başta kahraman şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."