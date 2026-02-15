İstanbul Ümraniye Bayburtlular Derneği, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü vesileyle Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde görkemli bir anma ve kutlama programı gerçekleştirdi. Şehitlerin rahmetle anıldığı gecede, Bayburt kültürü Ümraniye’de yaşatıldı.

Şehitler Dualarla Anıldı

Program, vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Ümraniye Bayburtlular Dernek Başkanı Sadettin Sağlam, 21 Şubat 1918 tarihinin Bayburt için önemine değinerek şunları söyledi:

"Dernek olarak bu müstesna günün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu programı düzenledik. 1918 yılında şehit düşen askerlerimize ve halkımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim."

Protokol ve Hemşehriler Bir Arada

Yoğun katılımın gözlendiği programa; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Coşkun,köy dernek başkanları ve çok sayıda Bayburtlu vatandaş katıldı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kürsüye çıkarak hemşehrilerini selamlayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Bar Ekibi ve Tel Helvası

Gecenin en dikkat çeken anları ise geleneksel gösteriler oldu:

Oruçbeyli Köyü Bar Ekibi, sergilediği performansla izleyicilere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

Bayburt’un kış akşamlarının vazgeçilmez geleneği olan Tel Helvası, sahnede usta ellerce çekilerek misafirlere görsel bir şölen sundu.

Sanatçıların Türküleriyle Final

Programın son bölümünde Bayburtlu sanatçılar Bünyamin Oraç ve Sezai Seçen sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği memleket türkülerine hemşehriler hep bir ağızdan eşlik ederken, çekilen halaylarla program coşkulu bir şekilde sona erdi.