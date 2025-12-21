Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Geleneksel "Bilgiler yarışıyor Çocuklarımız kaynaşıyor" adlı bilgi yarışması düzenlendi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Dernekler arası bilgi yarışması İstanbul Bahçelievler Cemil Meriç kültür merkezinde yapıldı.

Bilgiler yarışıyor Çocuklarımız kaynaşıyor adlı Geleneksel bilgi yarışması bu yıl İstanbul Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezinde yapıldı.

Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, AK Parti İstanbul İl yöneticisi Hakan Polattimur, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan yardımcısı Ali Erkul, AK Parti Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Şakir Daştan, CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Asef Ateş,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis,ve Köy Dernek Başkanları katıldı.

Bilgi Yarışmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yöneticisi Halil İbrahim Emirali ve Büyükçekmece Final Dershanesi Yöneticisi Asef Ateş ve Büyükçekmece Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Şenol Çıpa,Beyzanur Pınar,Ümran Dede’nin Jüri üyesi olduğu Bilgi yarışması Bayburt Köy Derneklerinden 5,6, ve 7.sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Yarışmaya Sancaktepe Köyü Derneği, İğdir Köyü Derneği, Alapelit Köyü Derneği, Danişment Köyü Derneği, Alıçlık Köyü Derneği, Kabaçayır Köyü Derneği, Kavacık Köyü Derneği, Eymür Köyü Derneği,Yukarı Dikmetaş Köyü Derneği,Hacıoğlu Köyü Derneği,Çatalçeşme Köyü Derneği katıldı.

Bigi Yarışmasında derce alan köyler

1.

2.

3.

4.

5.