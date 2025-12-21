Büyük bir çekişmeye sahne olan lig maratonunun sonunda, Bayburt Özel İdare Spor U16 takımı rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Yenilgisiz Şampiyonluk

Teknik Sorumlu Ülvani Karabacak ve teknik ekibinin yönetiminde müsabakalara çıkan Bayburt Özel İdarespor, lig boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Takım, oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmeyerek "namağlup şampiyon" unvanıyla kupayı müzesine götürdü.

Bayburt'u Türkiye Şampiyonası'nda Temsil Edecekler

Yerel ligde elde ettiği bu önemli başarının ardından Bayburt Özel İdarespor U16 takımı, Türkiye Şampiyonası U16 Kademe Grup Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı. Genç sporcular, önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonda Bayburt'u temsil etme gururunu yaşayacaklar.