Afet ve acil durum başkanlığının (AFAD) kuruluşunun 16. yıldönümü dolayısıyla Bayburt (AFAD )İl müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi yeni cami önünde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Uğur Minder’ İl Müdür Yardımcısı Edip Metin,Afetlere Müdahale Şube Müdürü Ahmet Sayar ile kurum personeli ve AFAD gönüllüleri katılım sağladı.

Etkinlik içerisinde vatandaşlara deprem, sel, çığ ve heyelanlarla ilgili broşür dağıtımı ve bilgiler verildi.