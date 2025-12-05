Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının adalet hizmetleri noktasında milletin memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmesi hedefiyle çalıştıklarını anlatarak “Türkiye Yüzyıl’ını, adaletin de yüzyılı yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı tüm yargı teşkilatımızla, ilk derecesinden yüksek yargısına varıncaya kadar büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Bayburt Adalet Sarayı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olan Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek veren Bayburtlulara teşekkür eden Bakan Tunç, katılımcılara Erdoğan'ın selamını iletti.

Bakan Yılmaz Tunç, Bayburt'a 23 yılda her alanda büyük hizmetler yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini belirterek, Kop Tüneli açıldığında Erzurum ve Bayburt'un neredeyse birleşmiş olacağını, Bayburt Havalimanı'nın da kente ulaşımı kolaylaştıracağını ifade etti.

Bayburt Adliyesi'nin inşaat sürecinin, temel atma töreninin ardından hızlı şekilde tamamlanacağını anlatan Bakan Tunç, adliye binasını 2027'nin ilk aylarında hizmete açmayı planladıklarını vurguladı.

Bakan Tunç, adaletin tecelli edeceği mekânların önemli olduğunu, dolayısıyla bu mekânların, adaletin vakarına uygun inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Adaletin tecelli edebilmesi için sadece mekânların ve teknolojik imkânların yetmeyeceğini, bu konularda çok mesafe aldıklarını ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, 391 müstakil adliye sarayı yapıldığını söyledi.

Geçmişte merdiven altlarında, kiralık, köhne binalarda duruşmalar yapıldığını belirten Bakan Tunç, Türkiye'nin bunlardan kurtulduğunun altını çizdi.

Bakan Tunç, sadece bunlardan kurtulmanın yetmeyeceğini, o binalarda uygulanacak mevzuatın da ihtiyaca cevap vermesi, çağın gereklerine uygun hale gelmesi gerektiğini aktardı.