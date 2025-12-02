Bayburt Devlet Hastanesi, Kasım ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, 01-30 Kasım tarihleri arasında hastanede toplam 42 bin 558 hasta muayene edildi.

MHRS randevulu olarak 9 bin 868, MHRS dışı ayaktan başvuru ile 20 bin 753 hastaya hizmet verildi. Acil servis başvuruları ise 11 bin 937 olarak kaydedildi. Geçen ay 46 bin 89 kişi hastaneye başvururken, bu ay hastaneye başvuru sayısında azalış görüldü. Poliklinik bazında en fazla başvuru, ortopedi polikliniğinde gerçekleşti.

01-31 Kasım tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde;

Uzman Aile Hekimliği: Bin 281

Anestezi Polikliniği: 236

Beyin Cerrahi: Bin 644

Cildiye Polikliniği: 833

Çocuk Cerrahisi: 247

Çocuk Polikliniği: 2 bin 200

Erzurum güne karla uyandı

Erzurum güne karla uyandı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 306

Enfeksiyon Hastalıkları: 412

Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 837

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 851

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 125

Göğüs Hastalıkları: Bin 126

Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 185

İç Hastalıkları Polikliniği: Bin 931

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 191

Kalp Damar Cerrahisi: 231

Kardiyoloji Polikliniği: Bin 244

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 504

Nöroloji Polikliniği: Bin 124

Ortopedi Polikliniği: 2 bin 401

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: 818

Üroloji Polikliniği: 739

Acil servis hastası: 11 bin 937

Kasım ayında hastanede 209 ameliyat gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra 68 lokal ameliyat, 122 endoskopi, 22 kolonoskopi, 8 bronkoskopi ve 50 anjiyo yapıldı. Gebe okulu danışmanlığı kapsamında ise 20 kişiye hizmet verildi.