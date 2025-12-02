Bayburt Devlet Hastanesi, Kasım ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, 01-30 Kasım tarihleri arasında hastanede toplam 42 bin 558 hasta muayene edildi.
MHRS randevulu olarak 9 bin 868, MHRS dışı ayaktan başvuru ile 20 bin 753 hastaya hizmet verildi. Acil servis başvuruları ise 11 bin 937 olarak kaydedildi. Geçen ay 46 bin 89 kişi hastaneye başvururken, bu ay hastaneye başvuru sayısında azalış görüldü. Poliklinik bazında en fazla başvuru, ortopedi polikliniğinde gerçekleşti.
01-31 Kasım tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde;
Uzman Aile Hekimliği: Bin 281
Anestezi Polikliniği: 236
Beyin Cerrahi: Bin 644
Cildiye Polikliniği: 833
Çocuk Cerrahisi: 247
Çocuk Polikliniği: 2 bin 200
Erzurum güne karla uyandı
Erzurum güne karla uyandı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 306
Enfeksiyon Hastalıkları: 412
Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 837
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 851
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 125
Göğüs Hastalıkları: Bin 126
Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 185
İç Hastalıkları Polikliniği: Bin 931
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 191
Kalp Damar Cerrahisi: 231
Kardiyoloji Polikliniği: Bin 244
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 504
Nöroloji Polikliniği: Bin 124
Ortopedi Polikliniği: 2 bin 401
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: 818
Üroloji Polikliniği: 739
Acil servis hastası: 11 bin 937
Kasım ayında hastanede 209 ameliyat gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra 68 lokal ameliyat, 122 endoskopi, 22 kolonoskopi, 8 bronkoskopi ve 50 anjiyo yapıldı. Gebe okulu danışmanlığı kapsamında ise 20 kişiye hizmet verildi.