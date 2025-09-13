Hastanede artık kalp pili ve şoklama özellikli kalp pilleri (ICD) hastalara takılmaya başlandı. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in duyurusuna göre, anjiyografi ekibi bugüne kadar beş hastaya bu pilleri başarıyla yerleştirdi. Bu sayede, hastalar sevk edilmeye gerek kalmadan kendi şehirlerinde tedavi imkanı bulabilecekler.

Hayat Kurtaran Bir Adım: Şoklama Özellikli Kalp Pilleri

Takılan şoklama özellikli kalp pillerinin (ICD) temel amacı, özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda hayati tehlike oluşturan ritim bozukluklarını önlemek. Bu piller, kalpteki tehlikeli ritimleri algılayarak elektrik şoku veriyor ve kalp ritmini normale döndürüyor. Böylece hastanın hastaneye güvenle ulaşması sağlanarak ölüm oranları düşürülüyor ve takip süreçleri kolaylaşıyor.

Ayrıca, nabız düşüklüğü ve bayılmalarla seyreden AV blok hastalarında da geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları yapılıyor.