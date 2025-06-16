Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Harun Sivlim bugün görevine başladı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun onayıyla bu göreve getirilen Sivlim, müdürlük binasında düzenlenen törenle görevi Dr. İlker Hancı'dan devraldı.

Görevi devralmanın onurunu yaşadığını belirten Uzm. Dr. Harun Sivlim, devraldığı hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyacağını ifade etti. Sivlim, Bayburt'ta sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

2017 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. İlker Hancı ise görev süresi boyunca Bayburt'ta sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.