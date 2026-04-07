Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde kurulan bilgilendirme standı ile vatandaşların kanser konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kanserden Korunma ve Teşhis Yöntemleri Anlatıldı

Etkinlik süresince standı ziyaret eden vatandaşlara uzman ekipler tarafından kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şu başlıklar öne çıktı:

-Kanser türleri, tarama, tanı ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

-Kanserin önlenmesinde hayati rol oynayan sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

-Vatandaşlara, hastalıkla mücadelede bilinç kazandıracak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır"

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kanserle mücadelede en etkili silahın erken teşhis olduğunu bir kez daha vurguladı. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşların düzenli taramalarını yaptırmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri konusunda farkındalık oluşturuldu.