BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Yeni yılın ilk ayında düzenlenen diyabet okulu eğitimleri, diyabet tanısı almış bireyler ve hasta yakınlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. Program kapsamında uzman eğitimciler; diyabetin tanımı, kan şekeri takibi, insülin ve ilaç kullanımı gibi temel konuların yanı sıra doğru beslenme ilkeleri ve egzersizin önemi hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca katılımcılara, diyabetin yol açabileceği komplikasyonlardan korunma yolları detaylıca anlatıldı.

Hedef: Daha Yüksek Yaşam Kalitesi

Eğitimlerin temel amacının, diyabetli bireylerin hastalıklarını daha bilinçli bir şekilde yönetmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak olduğu vurgulandı. Uzmanlar eşliğinde geçen derslerde hastalar, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler bulma imkânı elde etti.

Mezunlara Diplomaları Takdim Edildi

Eğitim programının sonunda, süreci başarıyla tamamlayan kursiyerler için bir sertifika töreni düzenlendi. Katılımcılara diyabet okulu diplomaları; hastane yönetimi ve diyabet eğitimcileri tarafından takdim edildi.

Eğitime katılan hasta ve hasta yakınları, programın son derece verimli geçtiğini ifade ederek, uzmanlardan aldıkları pratik bilgilerin hastalıkla mücadelede kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirttiler.