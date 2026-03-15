İftar Programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Bayburt İlçe ve Köy Dernek Başkanlarımız ,Hemşerilerimiz katıldı.

İftar Programı Kuran Tilavetiyle Başladı. İftar öncesi İftarda buluşan Hemşerilerimize Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Her daim Bayburtlu hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğim dedi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül konuşmasında İftar katılım sağlayan Hemşerilerimize teşekkür etti.

Birgül konuşmasında Bayburt2un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108.yılı dolayısıyla Şehitlerimiz için Kuran okunduğunu dulara ettiklerini belirtti.ve 108.Yılında Bayburt Kop dağlarında düşmana geçit vermeyen vatan erlerine ve şehit olan askerlerimizi rahmet ve dualarla anıyorum dedi.