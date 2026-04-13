Program Beylikdüzü Yakupluda Fatih Sulan Mehmet Kültür Merkezinde yapıldı.

Program Öncesi Salonun girişinde Kokteyl verildi. Salonda Kaligrafi sanatçılarını sergi açtılar.

Beylikdüzü Bayburt Yerel Kültürleri Koruma ve Dayanışma Derneği Şehitlere saygı Programı Şehitlerimiz için Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kuran tilvetiyle devam eden program Mehteran gösterisiyle devam etti.

Programda açılış ve selamlama konuşmasını Dernek Başkanı Asef Ateş yaptı.Ateş konuşmasında şehitlerimizi anma programında bir araya gelen hemşerilerimize teşekkür etti.

Ateş Dernek yönetimini sahne davet etti ve Programın asıl mimarlarının yönetimi olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Programda Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimize yaptığı konuşmada Şehitlerimizi andığımız bu günde Rus İşgalinde Bayburt Kop dağlarında düşmana geçit vermeyen şehitlerimizi anımsattı, Durmuş bir Beylikdüzü Bayburt Derneğinin programına katılan hemşerilerimize ve Misafirlerimize teşekkür etti.

Beylikdüzü Bayburt Dernek Başkanı Asef Ateş, Programa katılım sağlayan Beylikdüzü Belediye Başkan vekiline ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşa Türk Bayrağı olan bir plaket takdim etti.

Program Bayburtlu Aşık Süphaninin programıyla devam etti.