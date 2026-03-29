Mevcut Başkan Yetgin Çavdar, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilirken; vakıf tüzüğünde ve mülkiyet yönetiminde kritik kararlar alındı.

İstanbul Fındıkzade’deki Vakıf Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 15. Olağan Kongre, Bayburt sevdalılarını bir araya getirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, divan başkanlığını vakfın eski başkanı Nusret Parıldar üstlenirken; divan üyeliklerine Ayhan Ceyhan, Abdullah Kurtoğlu ve Enver Osmanoğlu seçildi.

Yetgin Çavdar ile Yola Devam

Tek liste ile gidilen seçimlerde, açık oylamayla üyelerin tam desteğini alan Yetgin Çavdar, yeniden başkan seçildi. İki yıl daha görev yapacak olan Çavdar ve yönetimi, vakfın gelecek vizyonunu şekillendirmeye devam edecek.

Tüzükte "3 Yıl" Revizyonu

Kongrenin en önemli gündem maddelerinden biri tüzük değişikliğiydi. Yapılan oylama sonucunda;

Daha önce 4 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimlerinin, artık 3 yılda bir yapılmasına,Vakıf Meclisi (VKM) seçimlerinin yapılmayacağı,yeni yönetimin 29 kişiyle Başkanla birlikte tek seçim yapılmasına karar verildi. yönetimle 3 yıllık periyotlarla gerçekleştirilmesine karar verildi.

Mevcut yönetim 2 yıl sonra görev süresini tamamladığında, bir sonraki yönetim 3 yıllığına seçilecek.

Başkan Yetgin Çavdar, konuşmasında vakfın mali yapısını korumak adına radikal bir kararı paylaştı. Trabzon ve Bayburt’ta Vakıflar Müdürlüğü’nden 49 yıllığına kiralanan yurt binalarının geri verileceğini açıklayan Çavdar, gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

"Mevcut yurt binaları işletme açısından elverişli olmaktan çıktı. Vakfımıza ekonomik bir yük teşkil eden bu binaların iadesi, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır."

Vakfın geçmiş dönem faaliyetlerinin bir slayt gösterisiyle delegelere sunulduğu kongre, dilek ve temenniler bölümünün ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi. Bayburt Vakfı, yeni dönemde hem idari yapısını modernize etmeyi hem de daha sürdürülebilir bir mali tablo oluşturmayı hedefliyor.