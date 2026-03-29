Hüsamettin Koçan’ın 10 Mart – 29 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan yeni sergisi, dışarıya verilen bir mesajdan ziyade sanatçının kendi içinde açtığı bir tartışma alanına odaklanıyor.

Sergi, izleyiciyi sadece bir yapıt izlemeye değil; sanatın mekân, tarih ve üretim biçimleriyle kurduğu derin ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

Baksı’dan CerModern’e Uzanan Bir Başyapıt Yolculuğu

Koçan’ın sanat anlayışını kavramak için en kapsamlı yapıtı olarak nitelendirilen Baksı Müzesi, bu serginin de düşünsel omurgasını oluşturuyor. Sanatçının yerel hafızayı çağdaş sanatın diliyle yeniden kurguladığı bu süreçte; göç, gurbet ve kültürel yabancılaşma gibi temalar ön plana çıkıyor. Sergilenen eserlerin bir bölümü Bayburt’taki Baksı Müzesi’nden, bir bölümü ise sanatçının İstanbul’daki atölyesinden getirilerek Ankara’da bir "hasret kavuşması" yaşıyor.

Çok Katmanlı Bir Dil: Şamanizm’den Selçuklu’ya

“Ben Bu”, zamanlar ve teknikler arasında köprü kuran çok katmanlı bir dil sunuyor. Eserler; Şamanizm’den Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan geniş bir kültürel yelpazeye temas ediyor. Sanatçı; toprağı boyayla, camaltı resmin kırılganlığını ise dijital baskılar ve modern malzemelerle harmanlayarak tekniği sabit bir kimlik olmaktan çıkarıyor. Heykellerde ise seramik ve metal; Şahmaran figürlerine ve mitolojik imgelere hayat veriyor.

Dijital Bir Deneyim: Flow Sahnesi

Sergi kapsamında Hüsamettin Koçan ve Baksı Müzesi için özel olarak hazırlanan dijital sergi, CerModern’in teknolojik imkanlar sunan özel mekânı Flow’da 26 Mart tarihinde izleyiciyle buluştu. Tarihin tozlu sayfalarından bugüne seslenen Koçan, sergi aracılığıyla her izleyiciye o temel soruyu yöneltti: “Sen bu musun?”

