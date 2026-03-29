Programın açılış konuşmasını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, dernek üyeliği ve aidiyeti, görev sorumluluğu ve kurumsal kimlik konusunun önemli olduğunu, kurumsal disiplin ve nitelikli kadroların olması halinde çalışmaların başarıya ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuşmasına şöyle devam etti: “Dokuz yıl evvel ilk genel kurulumuzu da bu salonda yapmıştık. Bugün seçilecek yönetim şubemizin 10. yılına damga vuracak çalışmalara imza atacaktır. Dil şuuru bir milli güvenlik meselesidir. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz vatanı korur münevverlerimiz ve mütefekkirlerimiz ise yurdu… Bu nedenledir ki diğer milletleri ve Türk milletini yok etmek isteyen Stalin 1937’de Sovyetlerdeki Türk şair ve yazarları kurşuna dizdirerek idam etmiştir. Vatan ve yurt kavramlarını en iyi anlatan metin İstiklâl Marşı’dır. Şubemizin geçmişten bugüne ne yaptığını bu salondaki herkes çok iyi biliyor. Sadece bugün size üç güzel haberim olacak, şehrimize üç sürprizimiz. İlki Aşık Kerem Atlası, ikincisi bir Erzurum türküsü olup gönül coğrafyamızı gösteren ‘Nasıl Methedeyim Sevdiğim Seni’ türküsünün haritasının yer aldığı atlas, üçüncüsü ise 1918’den 1921’e ilk mecliste İstiklal Marşı’nın kabulüne kadar Erzurum’da törenlerde, okullarda, toplantılarda okunan Erzurum Marşı’nın sesli kaydının 108 yıl sonra yeniden yapılması… Mutluyuz gururluyuz. Bugüne kadar TDED Erzurum çatısı altında emek veren tüm üyelerimize, genel başkanımız Ekrem Erdem hocamız, TDED Erzurum’un en büyük destekçisi Mehmet Sekmen başkanımıza, proje ve etkinliklerimizde şubemize paydaş olup destekleyen Erzurum valiliğimize, üniversitelerimize ve STK’lerimize şükranlarımızı arz ediyorum.”

Başkan Ertaş’tan sonra mikrofona gelen TDED Genel Başkan Vekili, Doç. Dr. Orhan Albayrak da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği genel merkezinin yaptığı faaliyetlerden ve dernek yayınlarından bahsetti ve Erzurum Şubesinin en başarılı şubelerden biri olduğunu söyleyerek TDED Erzurum şube başkanı Murat Ertaş’ın yerel kültürel değerleri ulusal ve evrensele taşıyabilen başarılı bir başkan olduğunu belirtti.

Erzurum BARO Başkanı Avukat Mesut Öner de milletlerin kültürel varlığının ve benliğinin bağımsızlık şuurunda çok değerli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından oylama ile Divan başkanlığına Fevzi Polat, divan üyeliğine Taner Atıcı ve divan kâtipliğine Ahmet Karakaş seçildi. Önder Cellat’ın okuduğu faaliyet raporu ve gelir-gider tablosu oy birliğiyle kabul edildi. Divan Başkanı Fevzi Polat yönetimin, faaliyetlerin ve gelir-gider tablosunun ibrasını oylama sundu ve oy birliğiyle ibra edildi. Sonra yapılan oylamada oy birliğiyle yeni yönetim belirlendi.

TDED Erzurum Şubesinin 4.Olağan genel kuruluna EBB Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, EBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Önder Çalmaşur, MHP İl Başkan Yardımcısı Ömer Metin, BARO Başkanı Mesut Öner, Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı İrfan Alper, ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, STK temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca başka programları nedeniyle genel kurula katılamayan TRT Müdürü Ayça Alemdar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, BORSA Başkanı Hakan Oral da çiçek gönderdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin oluşan yeni yönetimi şöyle:

1. Murat Ertaş (Başkan)

2. Ednan Yazıcı

3. Vedat Eğilmez

4. Mustafa Uğurlu

5. Nihat Kılıçoğulları

6. Dilaver Canlar

7. Muhammed İkbal Çiçek

8. Ümmet İlhan

9. Doğan Durna

10. Filiz Günderen

11. Önder Cellat



YEDEK

1. Muhammed Emin Kaptan

2. Selma Uygur

3. Taner Özdemir

4. Ayhan Özsağlıcak

5. Selim Adım

6. Esin Altun

7. Birgül Akıncı

8. Hatice Nur Ertaş

9. Emel Çakır

10. Kenan Gülerci

11. Rümeysa Bedir



DENETİM ASIL

1. Erkin Tokgöz

2. Erdal Deligöz

3. Ahmet Kaya



DENETİM YEDEK

1. Hanifi Karadağ

2. Taner Atıcı

3. Bülent Ademi