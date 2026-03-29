Oluşturulan Karma sergiye

Beş üniversiteden 35 Akademisywn ve öğretim üyeleri yanında 23 ilden toplam 63 sanatçıya yer veriliyor

Uluslararası Bayburt sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Koçan; Bağımsızlığımızın sembolü, milli irademizin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünü 103 Eserle kutlamanın derin onurunu yaşıyoruz.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla yakılan istiklal meşalesi, bugün sanatımızın ışığıyla yeniden harmanlanıyor.

Bu özel sergi; bir asrı deviren bu köklü mirasın ruhunu, Bayburt’un kadim kültüründen gelen estetik anlayışla ve sanatçılarımızın özgün yorumlarıyla bir araya getiriyor.

Sergilenen her bir eser; sadece birer sanat objesi değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temel taşlarına, demokrasiye ve bu toprakların bölünmez bütünlüğüne duyduğumuz sadakatin birer nişanesidir. Sanatçılarımız fırçalarıyla, kalemleriyle ve formlarıyla, 103 yıl önceki o sarsılmaz inancı günümüzün görsel diliyle yeniden yorumlamıştır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu gazi meclisi bize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; sanatın birleştirici gücüyle şekillenen bu anlamlı yolculuğa Tokat daki tüm sanatseverleri davet ediyoruz.