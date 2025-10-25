İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Mayıs ayında ilk kez sahnelediği ve üst üste oynanan gösterilerde büyük beğeni toplayan “Komşu Köyün Delisi” tiyatro gösterisi, yeni sezona da kapalı gişe başladı. Cuma akşamı sahnelenen oyuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 21’inci oyunu olarak Mayıs ayında sahneye taşınan “Komşu Köyün Delisi” tiyatro gösterisi, İnegöllü sanatseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Üst üste yapılan gösterimlerde her hafta kapalı gişe oynanan oyun, yaz döneminin ardından kültür sanat sezonuyla birlikte yeniden sahneye döndü. Üstün Dökmen’in yazıp Volkan Derman’ın yönettiği “Komşu Köyün Delisi” tiyatro gösterisi, Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cuma akşamı yeniden sahnelendi. İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyun yoğun ilgiyle karşılandı. Tüm biletlerin tükendiği oyun, yeni sezona da kapalı gişe başladı.

KOMŞU KÖYÜN DELİSİ OYUNUNUN KONUSU

2 perdelik komedi türündeki oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 30 kişilik ekiple sahneye taşındı. Mizahi öğelerle toplumsal eleştiriyi harmanlayan, düşündüren ve güldüren bir tiyatro oyunu olan ve ilk olarak 2002 yılında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Komşu Köyün Delisi oyunu, İnegöllü sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Oyun, Çavuldur Köyü'nde geçmektedir. Yıllardır muhtarlık görevini sürdüren Halis Ağa, yaklaşan seçimlerde rakiplerinin çıkacağını düşünerek köylülerinin oylarını kazanmak için farklı bir yöntem arar. Tüm köylerin bir delisi olduğunu düşünür ve köyünde eksik olan şeyin bir deli olduğuna karar verir. Gazeteye “Köyümüze Akıllı Bir Deli Aranıyor” ilanı verir. Psikoloji öğrencisi Tolga, bu ilanı görerek tez konusu yapmak amacıyla başvurur ve “Deli Hamdi” karakterini oluşturur. Köy halkı, Deli Hamdi'nin etrafında toplanmaya başlar ve olaylar gelişir.