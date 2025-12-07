Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Atatürk Havalimanında 1,4 Ocak tarihinde düzenleyeceği Bayburt İl tanıtım günleri istişare toplantısı için Dernek Başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Merkez binasında Sabah kahvaltısında bir araya gelen Dernek Başkanları düzenlenecek olan Bayburt İl tanıtım günleri hakkında dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Toplantıya Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi, Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya, Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan yardımcısı Ali Erkul, Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan, Şair Zihni Dernek Başkanı Osman Öztürk, Gaziosmanpaşa Bayburt Dernek Başkanı Mehmet Akşit, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram, Hacıoğlu Köyü Dernek Başkanı Emrah Tekel,Konursu Köyü Dernek Başkanı Şükrü Ceyhan,Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Durmuş, Danişment Köyü Dernek Başkanı Yener Pınar, Helva Köyü Dernek Başkanı Eşref Daştan, Alapelit Köyü Dernek Başkanı Murat Yerli, Eernler Köyü Dernek Başkanı Aydın Aktürk, Sırakayalr Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat, Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı Uğur Aktürk, Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı Şaban Türk, Çayıryolu Köyü Dernek Başkanı Halit Özdoğan,Alıçlık Köyü Dernek Başkanı Reşat Pala,Yukarı Dikmetaş Köyü Dernek Başkanı Yavuz Cansız, İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali Kacır, Güllüce Köyü Dernek Başkanı Aydın Demir, Saraycık Köyü Dernek Başkanı Keramettin Öztürk, Koçbayır Köyü Dernek Başkanı Hasan Kurt, Sakızlı Köyü Dernek Başkanı Suat Çelik Akasçlı Köyü Dernek Başkanı İbrahim Gazioğlu, Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muharrem Aktürk,Aşağı Dikmetaş Köyü Dernek Başkanı Soydan Görer katıldı.

İstişare programında Bayburt Kültü ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş görüş ve öneri dinledi ve Tüm Dernek Başkanlarımızın Bayburt’umuzun tanıtımı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından şüphemiz yoktur dedi.