Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Son yapılan seçimlerin ardından Üyelerine ve Hemşerilerimize Dernek Merkezinde Teşekkür yemeği verdi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Yemekte yaptığı konuşmada Seçimlerde kendisini Bu göreve tekrar layık gören Tüm Hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Ali Kemal Birgül Dernek Merkezindeki yemeğe katılan hemşerilerimizle hasbi hal etti.

Yemek Programına çok sayıda Dernek Başkanı,Bürokrat ve hemşerimiz katıldı.

Yemek Programı hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.