Kurulduğu günden bu yana eğitimde kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve “Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi” mottosuyla akademik dünyada kendine özgü bir ekol oluşturan Bayburt Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanının en saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings: Europe 2026 sonuçlarında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Açıklanan resmi verilere göre Bayburt Üniversitesi, Türkiye’den sıralamaya giren 103 üniversite arasında, atıf sayısı kriterinde 19. sırada yer alarak bilimsel üretkenliğini ve akademik etkisini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Türkiye genel sıralamasında 50. basamakta konumlanan Bayburt Üniversitesi, son yıllarda planlı ve kararlı biçimde yürüttüğü akademik gelişim sürecinin somut karşılığını almıştır. Bu sonuç; hayata geçirilen nitelikli Ar-Ge projeleri, uluslararası indekslerde yer alan bilimsel yayınlar ve güçlenen araştırma altyapısının doğal bir çıktısı olarak değerlendirilmektedir.

Bayburt Üniversitesinin başarısı yalnızca ulusal sınırlarla sınırlı kalmayarak Batı Asya ve Avrupa ölçeğinde de güçlü bir karşılık bulmuştur. Batı Asya bölgesindeki üniversiteler arasında yapılan değerlendirmelerde 79. sıraya yerleşen, bölge üniversiteleri arasında istikrarlı ve saygın bir konum elde ettiğini ortaya koymuştur. Avrupa genelinde yüzlerce üniversitenin dahil edildiği sıralamada ise 701–900 bandında yer alan Bayburt Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü ve akademik rekabet gücünü artırdığını göstermiştir.

Bu önemli başarıyı değerlendiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, elde edilen sonucun uzun soluklu ve ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “QS World University Rankings: Europe 2026 sonuçlarında elde ettiğimiz bu başarı, Üniversitemizin bilimsel kapasitesinin ve kalite odaklı eğitim anlayışının uluslararası ölçekte tescillenmesidir. Uzun süredir kararlılıkla sürdürdüğümüz akademik çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek bizler için son derece kıymetlidir. Uluslararasılaşma çalışmalarımızla birlikte hedefimiz, Avrupa’da ilk çeyrekte yer almak, Türkiye’de ise ilk %10 içerisinde konumlanmaktır. Bu doğrultuda doğru stratejilerle ve kararlı bir vizyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bilimin ışığında ülkemizin ve bölgemizin gururu olmaya kararlılıkla devam edecektir.”