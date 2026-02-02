Altı farklı ülkeden gençlerin katılımıyla yürütülen proje; sürdürülebilir tarım, kırsal turizm ve yaşanabilir köyler ekseninde önemli çıktılar ortaya koyarak uluslararası düzeyde dikkat çekici bir öğrenme ve deneyim paylaşım ortamı sundu. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan toplam 34 genç katılımcı Bayburt Üniversitesi'nde bir araya geldi. Proje sürecinde katılımcıların kırsal yaşama yönelik algı ve tutumları bilimsel yöntemlerle ölçülmüş, proje başında ve sonunda uygulanan analizler sonucunda köy yaşamının sosyal imkânları, yaşam kalitesi, internet erişimi ve sürdürülebilirlik potansiyeline ilişkin algılarda istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu değişimler tespit edildi. Proje boyunca sürdürülebilir tarım uygulamaları öncelikli çalışma alanlarından biri olarak ele alınırken; organik tarım ve hidroponik tarım uygulamaları atölye çalışmaları aracılığıyla katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Bu sayede katılımcılar, çevreye duyarlı üretim modelleri, gıda güvenliği ve doğal kaynakların etkin kullanımı konularında teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirme imkânı buldu. Bununla birlikte, kırsal turizmin yerel kalkınma ve kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesi’ne gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle sürdürülebilir turizm anlayışı somut örnekler üzerinden ele alındı. Projenin en önemli kazanımlarından biri, katılımcıların kırsal yaşama ilişkin önyargılarında gözlenen belirgin değişim oldu.

Özellikle köylerde sosyal yaşamın sınırlı olduğu, teknolojik altyapının yetersiz kaldığı ve yaşam kalitesinin düşük olduğu yönündeki algıların proje süreci sonunda önemli ölçüde değiştiği belirlendi. Katılımcıların kırsal alanları daha bütüncül, gerçekçi ve sürdürülebilir bir perspektiften değerlendirmeye başladıkları görüldü. Uluslararası karşılaştırmalı analizler sayesinde katılımcılar, Bayburt Üniversitesi'nde edindikleri deneyimleri kendi ülkelerindeki kırsal yapılarla kıyaslama imkânı buldu. Hollanda’nın teknoloji odaklı tarım modeli, Yunanistan’daki kooperatifçilik yapıları, Polonya’daki ekolojik üretim örnekleri ve Balkan ülkelerindeki demografik kırsal sorunlar ele alınarak sürdürülebilir köy anlayışının tek tip bir modelden ziyade yerel koşullara, kültürel birikime ve topluluk ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiği vurgulandı. Proje sonunda gerçekleştirilen değerlendirme ve memnuniyet anketleri, katılımcıların büyük çoğunluğunun projeden yüksek düzeyde memnuniyet duyduğunu ortaya koydu. Eğitmen yetkinliği, organizasyon kalitesi, uygulanan yöntemlerin etkililiği ve güvenlik gibi başlıklarda elde edilen yüksek memnuniyet oranları, projenin akademik ve idari açıdan başarılı bir şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, proje sürecine ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu çalışmanın gençlerin kırsal yaşamı daha bilinçli, sürdürülebilirlik temelli ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almalarına önemli katkılar sunduğunu ifade ederken; Bayburt Üniversitesi'nin yerel değerlerini uluslararası bir öğrenme ortamına taşıyarak gençler arasında kalıcı farkındalık oluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Türkmen ayrıca, projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen başta proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Emre Yılmazel olmak üzere, akademik ve idari personellere, proje kolaylaştırıcılarına, uluslararası ortak kuruluşlara, yerel paydaşlara ve projeye aktif katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ederek, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı ile Türkiye Ulusal Ajansı’na sağladıkları desteklerden dolayı şükranlarını sundu.