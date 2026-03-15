Açıklama: Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda belediyemize ait turşu üretim tesisinin kapatıldığına dair iddialar yer almıştır.

Söz konusu haberlerde yer alan turşu üretim tesisinin kapatıldığı iddiası doğru olmayıp tesisimiz faaldir. 2026 yılı için planlanan üretim kapasitesine ulaşıldığı ve tesis stoklarının gelen taleplere cevap verebilecek seviyede olmasından dolayı ilgili personelin bir kısmı geçici olarak kavurma tesisinde görevlendirilmiştir. Kavurma tesisinde gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalar sonucunda artan üretim miktarı nedeniyle bu görevlendirme yapılmıştır.

Bayburt’ta turşu üretiminde kullanılan hammaddelerin üretilmemesi nedeniyle, turşu üretim tesisinde kullanılan ürünlerin %100’ü dışarıdan temin edilmektedir. Bu durum maliyetlerimizin yükselmesine neden olup piyasada rekabet etme imkânımızı sınırlandırmaktadır.

Tesis kurulduğu günden bu yana Milli Savunma Bakanlığı’na turşu tedariki yapılmaktadır.

İlk kurulduğu dönemde 2023 yılında 40 ton turşu teslim edilmiştir.

2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş’in gayretleriyle şirketimiz Milli Savunma Bakanlığı’nın güvenilir tedarikçiler listesine girmiş olup bu anlamda bölgemizde tek fabrikadır.

Tedarikçi listesine girilmesiyle teslimat miktarı 2024 yılında 85 tona, 2025 yılında ise 120 tona yükseltilmiştir.

Bu süreçte tesisin satış noktalarında satışa sunulmak üzere belirli miktarda stok da oluşturulmaktadır ve satışlar hâlen devam etmektedir. Tesis stoklarında toplamda 60 ton turşu stoku yer almaktadır.

Söz konusu üretim ve satış verileri TÜİK kayıtlarından da takip edilebilir.