Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, toplumsal dayanışma ve dünyadaki mazlum coğrafyaların durumu ön plana çıktı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Güçlü'nün selamlama konuşmasında caminin yapılışında destek olan vatandaşlara ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e özellikle teşekkür etti. Daha sonra protokol üyeleri de vatandaşların bayramlarını kutladı.

Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramların paylaşma ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti. Mahalle odalarındaki bayramlaşma geleneğinin toplumsal birliği güçlendirdiğini vurgulayan Vali Eldivan, "Aynı çatı altında kurulan gönül birliği, muhabbetimizi pekiştiriyor" diyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, tüm Bayburtluların ve İslam aleminin bayramını kutladığı konuşmasında, İslam coğrafyasında yaşanan zulmün sona ermesi temennisinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise konuşmasında, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere ve tefrikanın tehlikelerine dikkat çekti. Küçük ayrılıkların büyük bölünmelere yol açtığını ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu Türkistan’dan Gazze’ye kadar yaşanan acılar kader değil, Müslümanların birliğinden uzaklaşmasının bir sonucudur. Biz bir bütün olursak emperyalist güçler buna cesaret edemez" dedi.

Mezhep ayrımcılığını eleştiren ve "Allah mazlumda din aratmaz" diyen Başkan Memiş, Türk kültüründeki "Karalı Bayram" kavramına atıfta bulunarak, İslam dünyasının yaşadığı zor günlere rağmen umudun korunması gerektiğini ve aydınlık bayramların yakın olduğunu dile getirdi.

Bayramlaşma programı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.