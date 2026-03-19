Şube Başkanı Mehmet Hatipoğlu tarafından okunan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın 18 gündür ibadete kapatılmasının 1967’den bu yana bir ilk olduğu vurgulandı.

"Mescid-i Aksa 18 Gündür Müslümanlara Kapalı"

Mehmet Hatipoğlu, Mescid-i Aksa'nın kapılarına vurulan kilidin uluslararası hukukun ve inanç özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirtti. İbadethanelerin savaşta dahi dokunulmaz olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "İşgalci İsrail rejimi, 18 gündür Mescid-i Aksa’yı asıl sahibi olan Müslümanlara kapatmıştır. 1967’den bu yana yaşanan bu en kapsamlı kapatma dalgası, son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" dedi.

Gazze’de "Açlık Soykırımı" Vurgusu

Açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bini aştığına dikkat çekilerek bölgedeki insani dramın boyutları gözler önüne serildi. İsrail’in sadece silahlarla değil; su, gıda ve sağlık hizmetlerini engelleyerek sistematik bir "açlık soykırımı" yürüttüğü ifade edildi. Hatipoğlu, Gazze’deki direnişin sadece bir toprak mücadelesi değil, "insanlık onurunun son kalesi" olduğunu dile getirdi.

Küresel Sessizliğe ve Şantaj İddialarına Tepki

Batı dünyasının sessizliğini "Epstein Dosyaları" gibi kirli ilişki ağlarına bağlayan Hatipoğlu, "Kendi halklarına demokrasi dersi verenlerin, karanlık sırlar üzerinden kurulan ağlarda nasıl rehin alındıklarını ibretle izliyoruz. Bu dosyalar, Batılı liderlerin soykırıma neden sessiz kaldığının somut cevabıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki müdahaleci politikalarının Orta Doğu’yu bir "barut fıçısına" çevirdiği belirtildi.

Özgürlük Filosu Nisan'da Denize Açılıyor

Filistin üzerindeki 18 yıllık ablukayı kırmak için sivil girişimlerin süreceği mesajı verilen açıklamada, Özgürlük ve Sumud Filosu’nun Nisan ayında yeniden Akdeniz’e açılacağı duyuruldu.

Açıklama, "Aksa özgürleşene, Gazze’de çocuklar korkusuzca gökyüzüne bakana dek susmayacağız" sözleriyle ve "Yaşasın Özgür Filistin" sloganıyla sona erdi.