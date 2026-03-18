Anma etkinlikleri, Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirildi.

Törende; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı.

Törenin devamında protokol üyeleri ve katılımcılar, aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu. İhtiram mangasının saygı atışının ardından İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu. Programda ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve Piyade Teğmen Emre Uzun, günün anlam ve önemini belirten hitaplarda bulundular.

Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı eşliğinde tüm şehitler için dualar edildi. Temsili şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak duygusal anlar yaşandı.

Şehitlikteki resmi törenin sona ermesinin ardından anma etkinlikleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen özel bir programla devam etti.