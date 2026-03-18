“ZİMEM DEFTERİ” Geleneği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borçlarının gizlice kapatılmasıyla yaşatılan güzel bir dayanışma örneğiydi,Biz de okul olarak topladığımız yardımlarla bu anlamlı geleneği yaşatmak için okul müdürümüz Gökhan KARAKURT, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte mahallemizdeki bir bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattık.

Kimin borcu olduğunu bilmeden, kimseyi mahcup etmeden yapılan iyiliğin huzurunu paylaşıyoruz.

Geçmişten aldığımız bu güzel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz dedi.

Öğrencilere, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir de eşlik etti.