Bayburt Üniversitesi, Endonezya’nın Jakarta ve Bandung şehirlerinde düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fuarına katılarak, bu süreçte yürütülen ikili işbirliği görüşmeleri kapsamında önemli temaslarda bulundu. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret programında; üniversite adayı öğrencilerle doğrudan görüşmeler yapıldı, eğitim yöneticileriyle kurumsal temaslar kuruldu ve üniversiteler arası iş birliklerine yönelik somut adımlar atıldı.

Binlerce Doğrudan Etkileşim ve Fuar Ambiyansı

24–25 Ocak tarihlerinde Türkiye Maarif Vakfı öncülüğünde Jakarta ve Bandung’da düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fuarı kapsamında binlerce üniversite adayı öğrenciyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Fuarda ayrıca çok sayıda lise müdürü ve üniversite yöneticisiyle yoğun temaslar kurularak Bayburt Üniversitesi'nin akademik programları, uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlar ve şehir bağlamındaki yaşam olanakları kapsamlı biçimde tanıtıldı. Gerçekleştirilen görüşmeler, aday öğrencilerin beklenti ve tercihlerini doğrudan gözlemleme imkânı sunarken, Bayburt Üniversitesi'nin kurumsal tanınırlığının artırılmasına da önemli katkılar sağladı

26 Ocak’ta Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon kapsamında ise Endonezya’daki liselerin yöneticileriyle bir araya gelindi. Bu buluşmada Bayburt Üniversitesi'nin eğitim altyapısı, kampüs olanakları ve şehrimizin sunduğu sosyal, kültürel ve akademik fırsatlar paylaşıldı. Söz konusu görüşmeler, ortaöğretim kurumlarıyla sürdürülebilir ve kurumsal bir iletişim zemini oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yeni İkili Anlaşmalar ve Genişleyen Etki Alanı

Programın devamında, Endonezya Turizm Bakanlığı himayesinde ülkenin önde gelen üniversitelerinin yöneticileriyle gerçekleştirilen temaslarda üniversiteler arası işbirliği olanakları ele alındı. Akademik değişim programları, ortak araştırma alanları ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gibi başlıklarda yürütülen görüşmeler sonucunda sekiz üniversiteyle kurumsal iyi niyet anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalar, Bayburt Üniversitesi'nin Güneydoğu Asya’daki akademik ağını güçlendiren ve uzun vadeli iş birliklerine zemin hazırlayan önemli kazanımlar olarak öne çıktı.

İyi niyet anlaşması imzalanan üniversiteler arasında Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Esa Unggul, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Paramadina, Universitas Pancasila ve Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yer alırken, bu kurumlarla yakın gelecekte somut akademik ve bilimsel projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Jakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Eğitim Ateşesi Doç. Dr. Selman Özdan ile de bir araya gelinerek, Türkiye–Endonezya yükseköğretim ilişkilerinin geliştirilmesi, akademik iş birliklerinin artırılması ve öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslar, Bayburt Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonuna diplomatik ve kurumsal düzeyde önemli katkılar sundu.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayburt Üniversitesi için uluslararasılaşma; yalnızca öğrenci hareketliliği değil, aynı zamanda akademik işbirlikleri, ortak araştırmalar ve kalıcı kurumsal ağlar kurmak anlamına gelmektedir. Endonezya’da gerçekleştirdiğimiz temaslar ve imzaladığımız anlaşmalar, bu vizyonun sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerini karşılıklı projeler ve sürdürülebilir akademik ortaklıklarla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu sürecin başarıyla yürütülmesinde güçlü organizasyon ve koordinasyonları dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı yönetimine, ayrıca destek ve katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Jakarta Büyükelçimiz Sayın Prof. Dr. Talip Küçükcan’a ve Eğitim Ateşemiz Sayın Doç. Dr. Selman Özdan’a teşekkür ediyorum.”