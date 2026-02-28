Her Yıl İstanbul’da kutlanan 21 Şubat Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları bu yıl Ramazan dolayısıyla İftar Programıyla birlikte kutlandı.

Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.21 Şubat 1918 yılında yaşananlara dair Video gösterisi yapıldı. Dernek çalışmalarına dair slayt gösterisi ve Bayburt tanıtım filminin ardından Kuran Tilaveti ve ilahiler okundu.

İlahileri Bayburtlu Sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak okudular.

Programa Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve Siyasetçileri İlçe Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.Program sponsorlarına Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız Derneğin verdiği Plaketleri takdim etti.

Program Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşun selamla konuşmasıyla başladı.

Başkan katılım sağlayan Hemşerilerimize teşekkür etti.21 Şubat Şehitlerimizi bu Yıl Taksim Camiinde 302 Hatim ve Mevlit Programıyla andık dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldızda Programda Hemşerilerimize Hitaben selamlama konuşması yaptı.

İftar yemeği ardından Dernek Yönetimi ve Kadın Kolları sahneye çıkarak hatıura fotoğrafı çektirdiler.

Sanatçıların türkülerinin ardından program sona erdi.