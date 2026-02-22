Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt’ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Bayburt Atlı Spor Kulübü, İpekyolu Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Şingah Adlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kızıl Elma Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Oğuzhan Atlı Spor Kulübü, Yiğitler Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü ve Selçuklu Atlı Spor Kulübü’nden oluşan karma takımların karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmadaki hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli anlar yaşadı.

Berabere sonuçlanan ve dostluğun ön plana çıktığı müsabakanın ardından, takımların plaketleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin tarafından takım kaptanlarına kulüpleri adına takdim edildi

