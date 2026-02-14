Şampiyonada Free Style Poomsae Çiftler kategorisinde mücadele eden Emirhan Muran ve Kübra Dağlı Muran, üstün performanslarıyla Türkiye Şampiyonu oldu. Kübra Dağlı Muran ayrıca Free Style Poomsae Ferdi kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikinciliği elde ederek çifte gurur yaşattı. Furkan Bayrak ise 18–30 yaş erkekler kategorisinde takım birinciliğini kazanırken, ferdi kategoride Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Elde edilen bu dereceler, Bayburt Üniversitesinin spor alanındaki akademik ve sportif vizyonunun güçlü bir yansıması oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin elde ettiği başarılara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: