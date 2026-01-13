Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Volkan Demirer, kulübün kapılarının tüm Bayburtlulara açık olduğunu vurgulayarak, "Tüm hemşehrilerimizi kulübümüzün fahri yönetim kurulu üyesi olarak kabul ediyoruz" dedi.

"Hedefimiz Profesyonel Lig"

Kulübün önündeki yol haritasını net bir şekilde çizen Demirer, şampiyonluk takvimini şu sözlerle açıkladı:

"Hedefimiz Mart ayında başlayacak amatör ligde şampiyon olmak, ardından 2026 Eylül ayında başlayacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) sürecini zirvede tamamlayarak 2027-2028 sezonunda profesyonel liglere yeniden kavuşmaktır."

1973 yılından beri süregelen sarı-siyah sevdasını diri tutmak istediklerini belirten Demirer, bu uzun ve çetin yolda tüm Bayburtluların maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Bayburtspor Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

Genel kurul kararıyla 15 asil ve 10 yedek üyeden oluşan yönetim listesinde görevler şu şekilde paylaşıldı:

Asil Yönetim Listesi:

Başkan: Bünyami Yazoğlu

Başkan Vekili: Volkan Demirer

Başkan Yardımcıları: Fahrettin Çırak ve Cenk Demirhan

Genel Sekreter: Serdar Kumbasar

Mali İşler Sorumlusu: Recep Çil

Genel Kaptan ve Altyapı Sorumlusu: Hakan Kobal

Hukuk İşleri Sorumlusu: Cemal Sarıhan

Sağlık İşleri Sorumlusu: Dr. Murat Canpolat

Yönetim Kurulu Üyeleri: Armağan Büyükkarakaş, Ahmet Adıbeş, İsmail Saraç, Mustafa Durmuş, Serdar Akkuşlu, Ali Kağan Kuştul

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Abdurrahim Gürbüz, Ahmet Kocanumanoğlu, Bahattin Yöney, Emre Bayrak, Eyüp İşaşır, Ertuğrul Haşlak, Kurban Haşlak, Muharrem Yiğit, Murat Demirhan, Serdar Topçu.



