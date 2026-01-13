12 Ocak 2026 (Pazartesi) günü gerçekleştirilen kura çekimiyle Bayburt genelinde toplam 723 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

İşte Bayburt TOKİ kura çekimine dair öne çıkan detaylar ve sonuç sorgulama rehberi:

Bayburt merkez ve ilçelerini kapsayan 723 konutluk dev projede dağılım şu şekilde gerçekleşti:

· Bayburt Merkez: 500 Konut

· Demirözü: 79 Konut

· Gökçedere: 63 Konut

· Arpalı: 31 Konut

· Aydıntepe: 30 Konut

· Çayıryolu Köyü: 20 Konut

Kura çekimi tamamlandığı için asil ve yedek hak sahipleri listeleri sisteme yüklenmiş durumdadır. İsim listenizi şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaranızla sonucunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.

Kura sonucunda adı çıkan vatandaşlar için şimdi en çok merak edilen konu sözleşme ve inşaat süreci. TOKİ'nin genel işleyişine göre süreç şu şekilde ilerleyecektir:

Sözleşme Daveti: TOKİ, önümüzdeki günlerde hak sahiplerine sözleşme imzalamaları için banka (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) ve tarih bilgilerini içeren bir duyuru yayınlayacak.

Peşinat ve Taksitler: Sözleşme aşamasında belirlenen peşinat miktarı yatırılacak ve ardından 240 aya varan vade seçenekleriyle ödeme takvimi başlayacak.

İnşaat ve Teslimat: Projelerin inşaat durumuna göre konut teslimatlarının 2027 yılı itibarıyla başlaması hedefleniyor.