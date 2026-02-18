Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Ekipler, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.T.'nin (Bayburt 1996 doğumlu) izini sürdü.

Sınırda Operasyon

Firari şahsın Erzincan'dan Bayburt'a gelmeye çalıştığını tespit eden jandarma ekipleri, güzergâh üzerinde operasyon başlattı. İcra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan M.T., adli makamlara sevk edildi.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak, ceza süresini tamamlamak üzere Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.