Yeni açılan iş makinesi garajı sayesinde, bölgedeki kırsal altyapı çalışmaları ile yol yapım ve bakım hizmetlerinin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Tesisin, bölgedeki çalışma disiplinine ve araçların korunmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

"Yatırımlar Sürecek"

Açılış programında konuşan Vali Mustafa Eldivan, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Eldivan, hizmet kalitesini artırmaya yönelik bu tür yatırımların devam edeceğini belirterek, tesisin Aydıntepe ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene protokolün ilgisi yoğundu. Açılışa Vali Mustafa Eldivan’ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile çok sayıda kurum amiri ve personel katıldı.