BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- "Gülümseten Hatıralar" isimli programla, 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz ruhu Bayburt’ta yeniden canlanacak.

Bayburt, 12 Şubat Perşembe akşamı geçmişin sıcak anılarına kapılarını açıyor. Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen özel etkinlikte, tiyatro ve ekranların sevilen ismi Faruk Sofuoğlu, "Gülümseten Hatıralar" performansı ile sahne alacak. Sanatçı, yılların birikimiyle harmanladığı anlatılarıyla izleyicileri hem güldürecek hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Geçmişin Şarkıları ve Hikayeleri Bir Arada

Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu özel gecede, katılımcıları zengin bir içerik bekliyor. Program kapsamında; 80’ler ve 90’ların hafızalardan silinmeyen şarkıları seslendirilecek, Faruk Sofuoğlu’nun usta işi anlatımıyla eski günlerin en özel hatıraları yad edilecek, Misafirler, geçmişin samimi atmosferini modern bir sahne performansı eşliğinde yeniden yaşama fırsatı bulacak.

Ücretsiz ve Herkese Açık

Bayburt Belediyesi, tüm vatandaşları bu nostaljik buluşmaya davet etti. 12 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak olan etkinlik, Çoruh Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak takip edilebilecek.