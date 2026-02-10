Türkiye ve Türk dünyasındaki lise öğrencilerini kapsayan yarışma için son 5 güne girilirken, başvurular 13 Şubat tarihinde sona erecek.

Yaşaroğlu: "Bayburt’un Bağları Çok Güçlü"

Yarışmaya dair önemli açıklamalarda bulunan Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Bayburt’un bu organizasyondaki stratejik önemine dikkat çekti. Bayburt’un Anadolu’da Dede Korkut mirasıyla hem kabri hem de hikâye kahramanları üzerinden kopmaz bağları olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayburt bizim için çok önemli bir merkez. Dede Korkut’un torunları olan Bayburtlu evlatlarımızdan bu yarışmaya yoğun bir katılım bekliyorum."

Bayburt’un Hedefi Kürsünün Zirvesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve paydaş üniversitelerin desteklediği yarışma, Bayburt’ta büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, şehrin sözlü kültür geleneğinin gücüne vurgu yaparak, geçen yıl elde edilen Türkiye dördüncülüğünü bu yıl daha üst basamaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Kahraman, öğrencilerin kalemine güvendiğini ve eser sayısında artış beklediğini dile getirdi.

Büyük Ödüller Sahiplerini Bekliyor

Yarışma süreci sonunda dereceye giren öğrencileri toplamda 120 bin TL’yi bulan para ödülleri bekliyor. Final programı 2 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yarışmada ödül dağılımı şöyle açıklandı:

Birinciye: 50.000 TL

İkinciye: 40.000 TL

Üçüncüye: 30.000 TL

Ayrıca yarışma kapsamında Dede Korkut üzerine kapsamlı bir çalıştay düzenlenmesi de planlanıyor.



