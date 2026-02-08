Geniş Zaman Dilimi: Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan 150 yıllık bir süreci kapsıyor.Özel Parçalar: Uzmanlarca titizlikle hazırlanan koleksiyonda; Osmanlı dönemine ait el yazması mühürlü nüfus tezkereleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait resmi tescil kayıtları yer alıyor.Yoğun İlgi: Kurum girişinde oluşturulan sergi alanı, hem işlem yaptırmaya gelenlerin hem de tarih meraklılarının odak noktası oldu.

Vatandaşlar, bu sergi sayesinde hem kendi köklerine dair izleri görme hem de bölgenin idari tarihini yakından inceleme fırsatı buluyor.