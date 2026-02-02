Bayrak Sevgisi temasıyla başlayan ikinci dönemde, öğrenciler okullarına Türk bayraklarıyla geldi.Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından ilk ders, Bayrak Sevgisi temasıyla başladı.

İkinci dönemin ilk gününde Bayburt’taki tüm eğitim kurumları Türk bayraklarıyla donatıldı. Öğrencilerin büyük bir kısmının okula kırmızı-beyaz renkli kıyafetlerle ve ellerinde bayraklarla gelmesi, okul bahçelerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni dönemle birlikte okullarda sadece müfredat değil, bayrağın tarihi ve manevi değerine yönelik kapsamlı farkındalık çalışmaları da yürütülecek. Bu kapsamda öğrencilerin milli birlik bilincini güçlendirmek amacıyla şu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor:

Sanatsal Çalışmalar: Öğrencilerin aktif katılımıyla resim, şiir, kompozisyon ve afiş çalışmaları yapılacak.

Etkinlikler: Hazırlanan eserler açılacak sergilerde sergilenecek; çeşitli kültürel ve sanatsal programlar düzenlenecek.