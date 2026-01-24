Kış şartlarının etkisini iyice hissettirdiği bölgede, Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri stratejik noktalarda yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Bayburt’u Erzurum’a bağlayan Kop Geçidi, Gümüşhane kara yolu ve Trabzon bağlantısını sağlayan Araklı yolu güzergâhlarında kar temizleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Kar Küreme ve Buzlanma Önlemleri Bir Arada

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer artış göstermesi üzerine harekete geçen ekipler, şu önlemleri alıyor:

* Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar kardan arındırılıyor.

* Trafik akışının güvenli bir şekilde devam etmesi için kar kalınlığının arttığı noktalara anında müdahale ediliyor.

* Ekipler, sadece kar temizliği değil, aynı zamanda oluşabilecek buzlanma riskine karşı da önlemlerini sürdürüyor.

Güvenli Trafik Akışı Önceliğimiz

Ulaşımın aksamaması için yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki trafik güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.