Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, geleneksel ruh ihya edilerek sosyal dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, iftar vaktinin ardından harekete geçen ekipler mahalleleri ziyaret etti. Etkinlikte mahallelerde bir araya gelinen çocuklara çikolata ve şeker ikramı yapıldı.

Asırlardır gönüllerimizi birleştiren, mahallelerimizi şenlendiren ONBEŞİ geleneğimizi büyük bir heyecan ve gururla yaşatmaya devam ediyoruz.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Ömer Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

“ONBEŞİ geleneğimiz; paylaşmanın, kardeşliğin ve milli ruhun en güzel tezahürüdür. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, kültürümüzün yarınlara emin adımlarla taşındığının göstergesidir. Bizler, ecdadımızdan aldığımız bu kıymetli mirası yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız.”

Yardımcı, Ülkü Ocakları olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençliğin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.