İlçe merkezi ve köylerde yürütülen faaliyetlerle, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofraları bereketleniyor.

Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki taziye kültür evinde toplu iftar yemekleri veriliyor. Vatandaşların bir araya gelerek iftar sevincini paylaştığı bu sofraların yanı sıra, evinden çıkamayacak durumda olan veya ihtiyaç sahibi aileler de unutulmuyor.

İlçe genelinde sürdürülen titiz çalışmalar kapsamında, her gün 30’un üzerinde haneye sıcak yemek ulaştırılıyor. Ekipler tarafından hazırlanan paketler, sadece iftarlık değil, aynı zamanda sahurluk öğünleri de içerecek şekilde düzenli olarak evlere teslim ediliyor.

Çalışmalar sadece gıda desteğiyle sınırlı kalmıyor. Görevliler ve ilçe yetkilileri, aileleri bizzat ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Sofralara misafir olunan bu ziyaretlerde ramazan muhabbeti paylaşılıyor ve mahalle kültürünün sıcaklığı yeniden canlandırılıyor.Bayburt'un Demirözü ilçesinde hem merkezde hem de köylerde devam eden bu hizmet, ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürülecek.