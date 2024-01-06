Demirözü Belediyesi üreteceği pestil ve kömeleri 'Bayburt Kale' markasıyla piyasaya sunacak. 420 metrekare kapalı alana sahip tesisin çevresinde ise pestil köme imalatında kullanılan meyvelerin yetiştiriciliği gerçekleştirilecek.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’la hizmete giren tesisi inceleyen Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, bir projeyi daha Demirözü’nde kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Gürer, kavurma tesisini ‘Kısanta’ markası ile piyasaya sürdüklerini, pestil köme için ise ‘Bayburt Kale’ markasını düşündüklerini ve bu isimle piyasaya süreceklerini söyledi.

İlk olarak aylık 30 ton üretim yapmayı planladıklarını ifade eden Gürer, tesisin ürettiği malların Pazar problemi olmadığını gerekli anlaşmaların yapıldığını söyledi. Tesiste 20 kişiyi istihdam edeceklerini söyleyen Gürer, Bayburt’un artık kendi öz markasına sahip çıkacağını dile getirdi. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise, Başkan Gürer başta olmak üzere projede emeği olan herkese teşekkür etti. Ateş, üretimin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Demirözü Belediyemiz üretecek ve kazanacak, işsizliğin de önüne geçecek" şeklinde konuştu. Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur da tesisin Demirözü’ne ve Bayburt’a hayırlar getirmesini temenni etti.