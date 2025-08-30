Esentepe Mahallesi Baha Sokak, Sakarya Sokak, Selvi Sokak ve 1019 Sokak’ta bulunan imara uygun konut alanı niteliğindeki arsalar Demirözü Belediyesi Meclis Odası’nda yapılacak açık teklif usulüyle satılacak.

410 ile 720 metrekare aralığında değişen büyüklüklerdeki arsaların satışı 12.09.2025 tarihinde gerçekleşecek.

Demirözü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Arsalarımızın metrekare fiyatı 750-1300 TL arasında değişmektedir. Esentepe Mahallesi yeni TOKİ binalarına 100 metre mesafede 9 adet arsa. İlçe Entegre Hastanemize 70 metre mesafede 4 adet arsa. İlçe Halı Sahamıza 50 metre mesafede 3 adet arsa. Arsalarımız, doğal gaz, içme suyu ve telekom altyapısı ile bina yapımına uygun şekilde satışa sunulmaktadır" denildi.

İhale ilgili detaylar için tıklayınız..