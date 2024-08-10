Bayburt Valisi Mustafa Eldivan caminin ibadete açılışında düzenlenen programda, "Ahde Vefa Cami'nin inşasında emeği geçen, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever hemşerilerimize, gece gündüz demeden çalışan işçilerimize, mimar ve mühendislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Açılış törenine Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Yukarı Pınarlı Köyü Muhtarı Mahmut Koç, köy halkı ve davetliler katıldı.