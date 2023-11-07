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Demirözü ilçesinde lise, spor salonu, yurt; Bayburt merkezde ise üniversite camisini yaptıran rahmetli Mustafa Kösoğlu'nun ve eşinin isminin yaşatılacağı taziye evi tamamlandı.

Mustafa Köseoğlu'nun oğlu Barbaros Abbas Köseoğlu'nun Demirözü Belediyesi işbirliği ile tamaladığı taziye ve kültür bundan böyle vatandaşların hizmetinde olacak.

Belediye Başkanı Arslan Gürer, yaptığı açıklamada Barbaros Köseoğlu’na şükran ve minnetlerini iletti. Barbaros Köseoğlu’nun sürekli Demirözü ilçesinde hayır işlerinde bulunduğunu, hiçbir zaman desteğini esirgemediğini, rahmetli babasından kalan hayırseverlik duygusunu devam ettirdiğini söyleyen Gürer, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 200 kişilik yemek çıkardığını, çıkartılan yemeklerin hane hane dağıtıldığını, ilçe özelinde var olan hayır işlerine sürekli yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.