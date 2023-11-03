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Söyleşi moderatörü Arş. Gör. Murat Saltuk Bilgili'nin takdimi ve özgeçmiş anlatımının ardından kürsüye gelen Sekmen, yerel yönetim ve belediyecilik anlayışının ana hatlarını özetleyerek söze başladı. Farklı yönetsel deneyimlerinde uyguladığı projelerden örnek vererek yerel yönetim vizyonunun önemini vurgulayan Sekmen, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması için bugün ile birlikte geçmişi ve geleceği kapsayan bir sosyal yaşam belediyeciliğinin imkanlarını anlattı. Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi özelindeki yerelleşme ve şehir markalama vizyonundan söz ederek Türkiye Yüzyılının çok yönlü gelişim alanlarından birinin yerel kalkınma olduğunu bildirerek sözlerini noktaladı.

Söyleşinin son safhasında öğrenciler tarafından Sekmen'e kariyer ve vizyon odaklı sorular yöneltildi. Soruları içtenlikle yanıtlayan Sekmen, ufuk açıcı fikirler paylaştığı öğrencilere bireysel kariyer hedeflerini toplumsal hedeflerle tümleştiren, sosyal sorumluluk odaklı bir kişisel gelişim modelini benimsemelerini önerdi. Siyaset Akademisi, 3 Kasım'da Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in "Türkiye Yüzyılı ve Gençliğin Rolü" konulu söyleşisi ile devam edecek. Söyleşinin moderatörlüğünü Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu üstlenecek.