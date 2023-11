Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci ve beraberindeki heyet Bayburt Adliyesine giderek, suç duyursunda bulundu. Adliye önünde açıklamada bulunan İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İsrail Devleti yöneticilerinin Türkiye mahkemelerinde suçlu bulunmalarını istediklerini söyledi.

Bekmezci, "Terörist İsrail hem şu anda hem de geçmişte yaptıklarıyla savaş suçu işlemekte ve maalesef dünya hâlâ sessizliğini korumaya devam etmektedir. 'Kudüs coğrafi değil, imani bir meseledir' diyen merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yolundan giden ve mazlum ve mağdurların her zaman yanında yer alan Millî Görüş, bugün de aynı hassasiyetle konuya yaklaşmakta ve Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza, savaş suçu işleyen terörist İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmaktayız" dedi.

Bekmezci, şu açıklamayı yaptı:

"Nerede bir insan zulme uğrasa olsa onun acısını yüreğinin en derinliklerinde hisseden kıymetli katılımcılar, 2023 yılında ve tüm dünyanın gözü önünde günlerdir bir soykırım uygulanıyor. Üç çeyrek asırdır bir ülke adım adım işgal edildi; herkes seyretti ve hala seyrediyor! İnsanları katlettiler, kimseden ses çıkmadı! Emzikli bebekleri, kundaktaki çocukları, hamile kadınları tonlarca kiloluk bombalarla öldürdüler ve yine kimseden ses çıkmadı! Tüm bunlar yetmedi, hastaneleri, ibadethaneleri, ambulansları bombaladılar; birkaç cılız sesten başka yine kimseden çıt çıkmadı!

Filistin Devleti bağımsız bir devlettir, Başkenti Kudüs’tür ve Gazze Filistin Devleti’nin bir şehridir. 1947 yılından bugüne İsrail Devlet yetkilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda, Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmiş, yine sistematik katliamlarla yüz binlerce Filistinliyi öldürmüştür. Özellikle Gazze’de İsrail tarafından 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu tüm insanlığın gözü önünde masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere iki buçuk milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir.



İsrail ise; emperyal güçlerin desteğiyle toprak sahibi olan, bu topraklarda bağımsızlığını ilan eden, masum insanları katlederek, tehcire maruz bırakarak, adeta kanser hücresi gibi her tarafa yayılarak işgalini genişleten, hakkında alınan BM kararlarının hiçbirine uymayan, devlet terörünü en üst düzeyde uygulayan bir terör devletidir.

Sözde bayrağında da belirttiği gibi Nil'den Fırat'a kadar ki topraklarda Büyük İsrail'i kurmak için her yolu meşru kabul eden, muharref Tevrat'ın hükümlerine göre Siyonist emellerini adım adım gerçekleştirme arzusunu taşıyan bu devlet, bütün dünyanın gözü önünde pervasızca, her türlü savaş hukukunu ayaklar altına alarak ne yazık ki masum canlara kıymaktadır.