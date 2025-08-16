Din-Bir-Der, MEDAV, Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Gençlik Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen buluşmaya Güneydoğu'nun 10 ilinden yaklaşık 60 din görevlisi ve medrese âlimi katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından çeşitli konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, Bayburt'un seyir terasında hatıra fotoğrafı çektirdi ve tokalaşarak kucaklaştı. Ziyaretçiler, etkinlik sonrasında Bayburt'un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek şehrin manevi havasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Buluşmaya katılan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, konuşmasında beraberliğin önemine vurgu yaparak, ön yargıların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Kur'an okunan programlarda ayetlerin meallerinin de okunmasını öneren Memiş, "Bu neslin, bu cemiyetin, bu milletin ihyası ancak vahiyle mümkündür. Sarılacağımız tek kaynağımız Allah ve onun resulü" dedi.

Başkan Memiş, merhum Aliya İzzetbegoviç'in sözlerine atıfta bulunarak, Müslümanların Kur'an'ı anlamamak ve hayatlarına uygulamamak için okuduğunu belirtti. Ayrıca Maide Suresi'nin 54. ayetine değinen Memiş, Müslümanların birbirlerine karşı merhametli, düşmanlarına karşı ise sert olması gerektiğini ifade etti.

Tarihi şahsiyetler İdris-i Bitlisî ve Selahaddin Eyyubi'nin ırklarının bilinmediğini ancak saygı duyulduğunu dile getiren Başkan Memiş, kimlik ayrımcılığının son 50 yılda ortaya çıktığını ve bu ayrımcılığı çıkaranların ifşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" ve "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: / Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!" dizeleriyle sürdüren Memiş, İstiklal Marşı'ndaki "Kahraman ırkıma bir gül" ifadesini de hatırlattı.

Buluşmaya Belediye Başkanı Mete Memiş'in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de katıldı.